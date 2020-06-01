Рецепты » Десерты и выпечка

Торт маковый с вишней и кокосом

Торт маковый с вишней и кокосом рецепт
Десерты и выпечка Торты Сладкие пироги
Слоеный пирог с кокосовой стружкой и маком со сливочным кремом и вишней - это мое виденье для эффективного безглютенового торта, который порадует каждого любителя сладостей своим вкусом и внешним видом. Рецепт приготовления вкусного кокосово-макового торта с вишневой прослойкой в домашних условиях. «Мисс Мак» - это торт, который вы можете легко испечь без повода, обязательно попробуйте. Перевод на русский с сайта mecooks.

Ингредиенты .

Бисквит кокосовый с маком:
7 белков
6 желтков
250 г сахарной пудры
2 ст.л. картофельного крахмала
180 г кокосовой стружки
120 г мака
Щепотка соли

Пудинговый слой:
400 мл молока
100 г сахара
2,5 ст.л. картофельного крахмала
1 желток
1/2 чайной ложки ванильного экстракта
200 г сливочного масла

Дополнительно:
350 г вишни в сиропе
1 вишневое желе (75-80 г)
200 мл вишневого сиропа
1-2 ст.л. кокосовой стружки

Автор использовал форму 17 х 26 см.

Как приготовить Торт маковый с вишней и кокосом рецепт пошагово

1. Кокосовый бисквит с маком:
Взбить белки с солью до мягких пиков. Добавить сахарную пудру, взбить до жесткости. Смешать мак с кокосовой стружкой и картофельным крахмалом. Желтки перемешать вилкой. В белки добавить попеременно сухие ингредиенты и желтки. Тесто перелить в форму, выложенную пергаментом и выпекать в духовке, предварительно нагретой до 180 градусов в течение 40 минут (или до сухой палочки). Остудить и разрезать на два коржа.
2. Пудинг (заварной крем):
Налейте 250 мл молока в кастрюлю. Добавить сахар и ванильный экстракт. Довести до кипения. В чашке смешайте 150 мл молока, крахмал и желток. Когда молоко в кастрюле закипит, вылейте пудинг из чашки. Варите, помешивая, до загустения, в течение одной минуты на среднем огне. Снять приготовленный пудинг с огня, накрыть пленкой и остудить. Взбить мягкое масло до пышности, порциями добавлять пудинг, не переставая взбивать. Должен получиться гладкий однородный крем.
3. Вишневая прослойка:
Вылейте вишневый сироп в кастрюлю. Доведите до кипения. Всыпьте желе, хорошо перемешайте. Добавьте вишни и охладите, пока смесь не начнет слегка густеть.
4. Собираем торт:
На первый корж выложите вишни в желе и поставьте в холодильник на 30 минут. Распределите пудинг на застывшем вишневом слое (отложите 3-4 ложки для декора торта) и прикройте вторым коржом. Смазать сверху оставшимся кремом и посыпать кокосовой стружкой. Поставить в холодильник на 2-3 часа.
5
(1 гол.)
Похожие рецепты
Комментарии (0)
ИноЕда
Категории
Популярные авторы
Кухня наизнанкуКухня наизнанку Наталья КалининаНаталья Калинина Ольга МатвейОльга Матвей Люда Изи КукЛюда Изи Кук Джейми ОливерДжейми Оливер Гордон РамзиГордон Рамзи Юлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая Сталик ХанкишиевСталик Ханкишиев Василий ЕмельяненкоВасилий Емельяненко Георгий КавказГеоргий Кавказ Ирина ХлебниковаИрина Хлебникова Ирина ПодолянИрина Подолян Ольга ШобутинскаяОльга Шобутинская Другая КухняДругая Кухня Наталья КлеверНаталья Клевер Александр БельковичАлександр Белькович Оксана ПашкоОксана Пашко Алена МитрофановаАлена Митрофанова Кондитерские курсыКондитерские курсы Коллекция РецептовКоллекция Рецептов Ирина КукингИрина Кукинг Ольга ЛунгуОльга Лунгу Лиза ГлинскаяЛиза Глинская Эктора ХименесЭктора Хименес Ольга ВашуринаОльга Вашурина Хочу ТортХочу Торт Василий МишленВасилий Мишлен Вика простые рецептыПростые рецепты Здоровое питаниеЗдоровое питание Ольга КимОльга Ким Наташа ПархоменкоНаташа Пархоменко МаангчиМаангчи ДастарханДастархан Дастархан узбечкиДастархан узбечки Дарья БлизнюкДарья Близнюк Виктория МельникВиктория Мельник Евгений КлопотенкоЕвгений Клопотенко Бабушка ЭммаБабушка Эмма Кулинарная пропагандаКулинарная пропаганда Из тик токаИз тик тока Вкусно Просто БыстроВкусно Просто Быстро Мария БелаяМария Белая Маша СторисМаша Сторис ИнстаграмИнстаграм Готовим ВместеГотовим Вместе Аппетитно ТВАппетитно ТВ Голодный МужчинаГолодный Мужчина Михаил ВеганМихаил Веган Хестон БлюментальХестон Блюменталь Дженнаро КонтальдоДженнаро Контальдо ЗаремкаЗаремка Зарема РостовЗарема Ростов Мишиева ЗалинаМишиева Залина Дании инстаграмДании инстаграм ПокашеваримПокашеварим КухаримКухарим Вкусно и полезноВкусно и полезно
Новые рецепты раздела
Пирог со сливами от Юлии ВысоцкойПирог со сливами от Юлии Высоцкой
Маффины с клюквой в силиконовых формочкахМаффины с клюквой в силиконовых формочках
Булочки для бургеров в домашних условияхБулочки для бургеров в домашних условиях
Ржаная галета со сливами Просто КухняРжаная галета со сливами Просто Кухня
Турецкая баклаваТурецкая баклава
Молдавская Вертута с яблоками в духовкеМолдавская Вертута с яблоками в духовке
Луковое печенье с перцемЛуковое печенье с перцем
Зеленый матча чизкейк с белым шоколадомЗеленый матча чизкейк с белым шоколадом
Американское печенье с арахисомАмериканское печенье с арахисом
Пирожное ленивый Муравейник из печенья и сгущенкиПирожное ленивый Муравейник из печенья и сгущенки
Фундучный рулет с фруктовым кремомФундучный рулет с фруктовым кремом
Пряный тыквенный кекс с шоколадом и орешкамиПряный тыквенный кекс с шоколадом и орешками
Пирог ПП Шарлотка с псиллиумомПирог ПП Шарлотка с псиллиумом
Домашний чизкейк из шоколадного печенья без выпечкиДомашний чизкейк из шоколадного печенья без выпечки
Груша в вине простоГруша в вине просто
Черносмородиновый торт с крем чизом и лавандойЧерносмородиновый торт с крем чизом и лавандой
Малиновое муссовое пирожное с зеркальной глазурьюМалиновое муссовое пирожное с зеркальной глазурью
Пирожное кольцо заварное с кремом творожнымПирожное кольцо заварное с кремом творожным
ПП рулет ягодныйПП рулет ягодный
Торт Черный Лес ППТорт Черный Лес ПП
Клубнично творожный торт ППКлубнично творожный торт ПП
Японский чизкейк воздушный с клюквойЯпонский чизкейк воздушный с клюквой
Пирог шарлотка на сметане с яблоками рецептПирог шарлотка на сметане с яблоками рецепт
Виноградный пирог на кефире в духовкеВиноградный пирог на кефире в духовке
Камамбер чизкейк с клюквойКамамбер чизкейк с клюквой
Кулинарные шоу
Просто КухняПросто Кухня Все 127 выпусков
МастерШефМастерШеф Все 12 сезонов
Адская кухняАдская кухня Рамзи Все 18 сезонов
Популярное сейчас
Контакты
«ИноЕда» это переводы рецептов с Youtube