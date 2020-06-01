Торт маковый с вишней и кокосом

Ингредиенты .

Бисквит кокосовый с маком:

7 белков

6 желтков

250 г сахарной пудры

2 ст.л. картофельного крахмала

180 г кокосовой стружки

120 г мака

Щепотка соли



Пудинговый слой:

400 мл молока

100 г сахара

2,5 ст.л. картофельного крахмала

1 желток

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

200 г сливочного масла



Дополнительно:

350 г вишни в сиропе

1 вишневое желе (75-80 г)

200 мл вишневого сиропа

1-2 ст.л. кокосовой стружки



Автор использовал форму 17 х 26 см.

1. Кокосовый бисквит с маком:

Взбить белки с солью до мягких пиков. Добавить сахарную пудру, взбить до жесткости. Смешать мак с кокосовой стружкой и картофельным крахмалом. Желтки перемешать вилкой. В белки добавить попеременно сухие ингредиенты и желтки. Тесто перелить в форму, выложенную пергаментом и выпекать в духовке, предварительно нагретой до 180 градусов в течение 40 минут (или до сухой палочки). Остудить и разрезать на два коржа.

2. Пудинг (заварной крем):

Налейте 250 мл молока в кастрюлю. Добавить сахар и ванильный экстракт. Довести до кипения. В чашке смешайте 150 мл молока, крахмал и желток. Когда молоко в кастрюле закипит, вылейте пудинг из чашки. Варите, помешивая, до загустения, в течение одной минуты на среднем огне. Снять приготовленный пудинг с огня, накрыть пленкой и остудить. Взбить мягкое масло до пышности, порциями добавлять пудинг, не переставая взбивать. Должен получиться гладкий однородный крем. Пудинг (заварной крем):Налейте 250 мл молока в кастрюлю. Добавить сахар и ванильный экстракт. Довести до кипения. В чашке смешайте 150 мл молока, крахмал и желток. Когда молоко в кастрюле закипит, вылейте пудинг из чашки. Варите, помешивая, до загустения, в течение одной минуты на среднем огне. Снять приготовленный пудинг с огня, накрыть пленкой и остудить. Взбить мягкое масло до пышности, порциями добавлять пудинг, не переставая взбивать. Должен получиться гладкий однородный крем.

3. Вишневая прослойка:

Вылейте вишневый сироп в кастрюлю. Доведите до кипения. Всыпьте желе, хорошо перемешайте. Добавьте вишни и охладите, пока смесь не начнет слегка густеть.