Торт маковый с вишней и кокосом
Ингредиенты .
Бисквит кокосовый с маком:
7 белков
6 желтков
250 г сахарной пудры
2 ст.л. картофельного крахмала
180 г кокосовой стружки
120 г мака
Щепотка соли
Пудинговый слой:
400 мл молока
100 г сахара
2,5 ст.л. картофельного крахмала
1 желток
1/2 чайной ложки ванильного экстракта
200 г сливочного масла
Дополнительно:
350 г вишни в сиропе
1 вишневое желе (75-80 г)
200 мл вишневого сиропа
1-2 ст.л. кокосовой стружки
Автор использовал форму 17 х 26 см.
7 белков
6 желтков
250 г сахарной пудры
2 ст.л. картофельного крахмала
180 г кокосовой стружки
120 г мака
Щепотка соли
Пудинговый слой:
400 мл молока
100 г сахара
2,5 ст.л. картофельного крахмала
1 желток
1/2 чайной ложки ванильного экстракта
200 г сливочного масла
Дополнительно:
350 г вишни в сиропе
1 вишневое желе (75-80 г)
200 мл вишневого сиропа
1-2 ст.л. кокосовой стружки
Автор использовал форму 17 х 26 см.
Как приготовить Торт маковый с вишней и кокосом рецепт пошагово
1. Кокосовый бисквит с маком:
Взбить белки с солью до мягких пиков. Добавить сахарную пудру, взбить до жесткости. Смешать мак с кокосовой стружкой и картофельным крахмалом. Желтки перемешать вилкой. В белки добавить попеременно сухие ингредиенты и желтки. Тесто перелить в форму, выложенную пергаментом и выпекать в духовке, предварительно нагретой до 180 градусов в течение 40 минут (или до сухой палочки). Остудить и разрезать на два коржа.
Взбить белки с солью до мягких пиков. Добавить сахарную пудру, взбить до жесткости. Смешать мак с кокосовой стружкой и картофельным крахмалом. Желтки перемешать вилкой. В белки добавить попеременно сухие ингредиенты и желтки. Тесто перелить в форму, выложенную пергаментом и выпекать в духовке, предварительно нагретой до 180 градусов в течение 40 минут (или до сухой палочки). Остудить и разрезать на два коржа.
2. Пудинг (заварной крем):
Налейте 250 мл молока в кастрюлю. Добавить сахар и ванильный экстракт. Довести до кипения. В чашке смешайте 150 мл молока, крахмал и желток. Когда молоко в кастрюле закипит, вылейте пудинг из чашки. Варите, помешивая, до загустения, в течение одной минуты на среднем огне. Снять приготовленный пудинг с огня, накрыть пленкой и остудить. Взбить мягкое масло до пышности, порциями добавлять пудинг, не переставая взбивать. Должен получиться гладкий однородный крем.
Налейте 250 мл молока в кастрюлю. Добавить сахар и ванильный экстракт. Довести до кипения. В чашке смешайте 150 мл молока, крахмал и желток. Когда молоко в кастрюле закипит, вылейте пудинг из чашки. Варите, помешивая, до загустения, в течение одной минуты на среднем огне. Снять приготовленный пудинг с огня, накрыть пленкой и остудить. Взбить мягкое масло до пышности, порциями добавлять пудинг, не переставая взбивать. Должен получиться гладкий однородный крем.
3. Вишневая прослойка:
Вылейте вишневый сироп в кастрюлю. Доведите до кипения. Всыпьте желе, хорошо перемешайте. Добавьте вишни и охладите, пока смесь не начнет слегка густеть.
Вылейте вишневый сироп в кастрюлю. Доведите до кипения. Всыпьте желе, хорошо перемешайте. Добавьте вишни и охладите, пока смесь не начнет слегка густеть.
4. Собираем торт:
На первый корж выложите вишни в желе и поставьте в холодильник на 30 минут. Распределите пудинг на застывшем вишневом слое (отложите 3-4 ложки для декора торта) и прикройте вторым коржом. Смазать сверху оставшимся кремом и посыпать кокосовой стружкой. Поставить в холодильник на 2-3 часа.
На первый корж выложите вишни в желе и поставьте в холодильник на 30 минут. Распределите пудинг на застывшем вишневом слое (отложите 3-4 ложки для декора торта) и прикройте вторым коржом. Смазать сверху оставшимся кремом и посыпать кокосовой стружкой. Поставить в холодильник на 2-3 часа.
5(1 гол.)
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