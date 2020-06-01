Как сделать кокосовое пирожное Баунти без выпечки ПП рецепт. Готовится очень просто, без лишних хлопот и затрат. .
Кокосовое пирожное Баунти без выпечки
Ингредиенты
На 100 гр.~ 112 ккал.
Хлебцы вафельные - 70 гр.
Крем:
Творог мягкий - 400 гр.
Подсластитель (у меня сироп 60 гр.)
Ванилин - щепотка
Кокосовая стружка - 15 гр.
Хлебцы вафельные - 70 гр.
Крем:
Творог мягкий - 400 гр.
Подсластитель (у меня сироп 60 гр.)
Ванилин - щепотка
Кокосовая стружка - 15 гр.
Как приготовить Кокосовое пирожное Баунти без выпечки рецепт пошагово
1. Крем: творог смешать с подсластителем, ванилином и кокосовой стружкой.
2. Каждый корж промазать кремом и поставить на пару часов в холодильник, а лучше на ночь.
3. По желанию полить растопленным шоколадом.Автор: @vkusno.u.oli
Похожие рецепты